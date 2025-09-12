SIDERWEB - La community dell'acciaio

Alzati al 50% i dazi messicani sulle auto cinesi

Tra le misure anche tariffe al 35% sull’acciaio per i Paesi senza un accordo commerciale con il Messico

12 settembre 2025

Lascia un Commento

di Federico Fusca
