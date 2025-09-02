SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Shougang Jingtang punta sull'automotive

Shougang Jingtang punta sull'automotive

Commissionata a SMS group una nuova linea di zincatura continua

2 settembre 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

ArcelorMittal Calvert sceglie SMS per l'ammodernamento del laminatoio - Nuovo sistema di riscaldo induttivo Elotherm e sistema di automazione X-Pact

25 agosto 2025

ArcelorMittal Calvert sceglie SMS per l'ammodernamento del laminatoio

Nuovo sistema di riscaldo induttivo Elotherm e sistema di automazione X-Pact

di Sarah Falsone
Celsa Barcelona: completato l’upgrade dell’automazione con SMS group - Modernizzato l’impianto sezioni medie di Castellbisbal senza fermare la produzione

4 luglio 2025

Celsa Barcelona: completato l’upgrade dell’automazione con SMS group

Modernizzato l’impianto sezioni medie di Castellbisbal senza fermare la produzione

di Sarah Falsone
AdI e SMS group: revamping del laminatoio a freddo di Genova - Il progetto si è focalizzato sulla modernizzazione del mandrino rotante, in esercizio da oltre 15 anni

1 luglio 2025

AdI e SMS group: revamping del laminatoio a freddo di Genova

Il progetto si è focalizzato sulla modernizzazione del mandrino rotante, in esercizio da oltre 15 anni

di Sarah Falsone
Jingye Steel rinnova il laminatoio per lamiere da treno - L’aggiornamento di SMS group migliora l’efficienza nella manutenzione e la sicurezza operativa

23 giugno 2025

Jingye Steel rinnova il laminatoio per lamiere da treno

L’aggiornamento di SMS group migliora l’efficienza nella manutenzione e la sicurezza operativa

di Sarah Falsone
SMS group: nuovo traguardo nell'ammodernamento di Habaş - Entro agosto l'installazione di una linea di decapaggio con laminatoio a freddo tandem da 1,65 milioni tonnellate

28 maggio 2025

SMS group: nuovo traguardo nell'ammodernamento di Habaş

Entro agosto l'installazione di una linea di decapaggio con laminatoio a freddo tandem da 1,65 milioni tonnellate

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 Header siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

ArcelorMittal Calvert sceglie SMS per l'ammodernamento del laminatoio - Nuovo sistema di riscaldo induttivo Elotherm e sistema di automazione X-Pact

25 agosto 2025

ArcelorMittal Calvert sceglie SMS per l'ammodernamento del laminatoio

Nuovo sistema di riscaldo induttivo Elotherm e sistema di automazione X-Pact

di Sarah Falsone
Celsa Barcelona: completato l’upgrade dell’automazione con SMS group - Modernizzato l’impianto sezioni medie di Castellbisbal senza fermare la produzione

4 luglio 2025

Celsa Barcelona: completato l’upgrade dell’automazione con SMS group

Modernizzato l’impianto sezioni medie di Castellbisbal senza fermare la produzione

di Sarah Falsone
AdI e SMS group: revamping del laminatoio a freddo di Genova - Il progetto si è focalizzato sulla modernizzazione del mandrino rotante, in esercizio da oltre 15 anni

1 luglio 2025

AdI e SMS group: revamping del laminatoio a freddo di Genova

Il progetto si è focalizzato sulla modernizzazione del mandrino rotante, in esercizio da oltre 15 anni

di Sarah Falsone
Jingye Steel rinnova il laminatoio per lamiere da treno - L’aggiornamento di SMS group migliora l’efficienza nella manutenzione e la sicurezza operativa

23 giugno 2025

Jingye Steel rinnova il laminatoio per lamiere da treno

L’aggiornamento di SMS group migliora l’efficienza nella manutenzione e la sicurezza operativa

di Sarah Falsone
SMS group: nuovo traguardo nell'ammodernamento di Habaş - Entro agosto l'installazione di una linea di decapaggio con laminatoio a freddo tandem da 1,65 milioni tonnellate

28 maggio 2025

SMS group: nuovo traguardo nell'ammodernamento di Habaş

Entro agosto l'installazione di una linea di decapaggio con laminatoio a freddo tandem da 1,65 milioni tonnellate

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025

 I nostri video

29 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol