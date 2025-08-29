SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ex Ilva, i sindacati incontrano i gruppi parlament...

Ex Ilva, i sindacati incontrano i gruppi parlamentari

Fim, Fiom e Uilm: «Servono coesione politica e un piano di rilancio che coniughi ambiente, salute e occupazione»

29 agosto 2025

Benvenuto nel mondo siderweb

Login


Inserisci qui le tue credenziali di accesso:

 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.


 Prova gratuita




Se preferisci puoi anche acquistare i SiderCrediti un modo semplice e diretto per navigare tutto il sito quando ne hai bisogno.


 Abbonamenti




Puoi registrarti gratuitamente a Siderweb e riceverai le credenziali per iscriverti agli eventi, scaricare i dossier, gli speciali della redazione o dall'ufficio studi. Registrandoti riceverai inoltre la WEEKLY, la newsletter con la sintesi settimanale delle notizie più importanti. Il servizio è gratuito e potrai disiscriverti in qualunque momento.


 Registrati




Resta comunque sintonizzato su siderweb: organizziamo eventi, focus ai quali partecipano operatori italiani e stranieri, momenti nei quali ci si confronta per capire quale direzione stanno prendendo i mercati.

Ogni lunedì la redazione di siderweb realizza il siderweb TG, il telegiornale della siderurgia che ti aggiorna sulle più importanti notizie della settimana. Lo trovi sul sito e sul nostro canale YouTube.

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025 Header siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 siderweb TG. Edizione dell'8 agosto 2025 Header Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025 Mercato flash. Materie prime, acciaio al carbonio, acciaio inox e specialties. Luglio 2025
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ex Ilva, i sindacati incontrano i gruppi parlamentari - Fim, Fiom e Uilm: «Servono coesione politica e un piano di rilancio che coniughi ambiente, salute e occupazione»

29 agosto 2025

Ex Ilva, i sindacati incontrano i gruppi parlamentari

Fim, Fiom e Uilm: «Servono coesione politica e un piano di rilancio che coniughi ambiente, salute e occupazione»

di Gianmario Leone
Ex Ilva, i sindacati incontrano i gruppi parlamentari - Fim, Fiom e Uilm: giornata di confronto a Roma per difendere occupazione, ambiente e prospettive industriali

28 agosto 2025

Ex Ilva, i sindacati incontrano i gruppi parlamentari

Fim, Fiom e Uilm: giornata di confronto a Roma per difendere occupazione, ambiente e prospettive industriali

di Gianmario Leone
AdI, sindacati: «Serve un piano garantito dallo Stato per salvare Taranto» - Fim, Fiom e Uilm esprimono solidarietà al sindaco e chiedono il ritorno al confronto civile

29 luglio 2025

AdI, sindacati: «Serve un piano garantito dallo Stato per salvare Taranto»

Fim, Fiom e Uilm esprimono solidarietà al sindaco e chiedono il ritorno al confronto civile

di Sarah Falsone
AdI: le reazioni dei sindacati - Preoccupazione per un eventuale vendita "a pezzi" del gruppo. Sarebbe necessario «il controllo dello Stato»

13 gennaio 2025

AdI: le reazioni dei sindacati

Preoccupazione per un eventuale vendita "a pezzi" del gruppo. Sarebbe necessario «il controllo dello Stato»

di Gianmario Leone
Scarica lo Speciale 2024 di siderweb - Online la pubblicazione dedicata al racconto dell'anno in conclusione e alle aspettative sul 2025

18 dicembre 2024

Scarica lo Speciale 2024 di siderweb

Online la pubblicazione dedicata al racconto dell'anno in conclusione e alle aspettative sul 2025

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
31 luglio 2025

Report Banda Stagnata - Luglio 2025

Aggiornamento luglio 2025

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 29 agosto 2025

 I nostri video

29 agosto 2025

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: torna la campagna "Spray sereno"

Sui social per sensibilizzare sul corretto conferimento delle bombolette aerosol