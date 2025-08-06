SIDERWEB - La community dell'acciaio

I nostri video
India: Jindal Stainless chiede avvio indagine antidumping sull’inox

L’azienda ha chiesto di agire per salvaguardare il comparto dalle sfide e dalla concorrenza globali

6 agosto 2025

Piani in inox: incremento degli arrivi - Nel primo quadrimestre si supera il mezzo milione di tonnellate

25 luglio 2025

Piani in inox: incremento degli arrivi

Nel primo quadrimestre si supera il mezzo milione di tonnellate

di Arianna Ducoli
Rottame inox: mercato in stand-by - Sui prezzi aleggiano pressioni ribassiste Rottame inox: mercato in stand-by - Sui prezzi aleggiano pressioni ribassiste

25 luglio 2025

Rottame inox: mercato in stand-by

Sui prezzi aleggiano pressioni ribassiste

di Stefano Ferrari
Giappone: indagine antidumping sull’inox da Cina e Taiwan - Sotto la lente i fogli e i nastri in acciaio inossidabile laminati a freddo

22 luglio 2025

Giappone: indagine antidumping sull’inox da Cina e Taiwan

Sotto la lente i fogli e i nastri in acciaio inossidabile laminati a freddo

di Federico Fusca
Corea del Sud: dazi antidumping sull’acciaio inox dal Vietnam - Al termine di un'indagine avviata a maggio dello scorso anno, imposte tariffe fino al 18,81%

15 luglio 2025

Corea del Sud: dazi antidumping sull’acciaio inox dal Vietnam

Al termine di un'indagine avviata a maggio dello scorso anno, imposte tariffe fino al 18,81%

di Stefano Gennari
