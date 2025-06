L’altro volto dell’acciaio. Lucia Morselli

“L’altro volto dell’acciaio” è il format di siderweb dedicato alle storie di donne e uomini che nella filiera siderurgica sono, o ne sono stati, i protagonisti. Un video-podcast a cura di siderweb - La community dell’acciaio, che mette al centro le persone, con l’obiettivo di raccontarne i vissuti, i cammini, le voci. Perché prima di essere imprenditori, imprenditrici, manager, essi sono prima di tutto volti.

Questa seconda puntata ha come ospite Lucia Morselli: modenese, una laurea in matematica all’Università di Pisa e una carriera manageriale che l’ha portata a ricoprire ruoli di primo piano in settori quali le telecomunicazioni, la consulenza, la televisione e la siderurgia. In siderurgia, in particolare, è stata protagonista di alcuni dei capitoli più influenti e complessi, vivendo, nel triennio 2014-2016 la guida di Acciai Speciali Terni e, dall’ottobre 2019 a febbraio 2024, dell’ex Ilva di Taranto, da presidente del Cda e amministratrice delegata di ArcelorMittal Italia spa. Oggi è presidente del Cda di Pininfarina.

Lucia Morselli intervistata da Francesca Morandi nella sede di Pininfarina.

Proprio nella sede di Cambiano (To) dello storico brand del design italiano, Lucia Morselli si è raccontata. Intervistata da Francesca Morandi (relazioni esterne siderweb), ha condiviso l’esperienza e il significato della sua carriera manageriale, alcuni aneddoti del suo cammino professionale e la sua visione sulla siderurgia. Fino a condividere le passioni più belle come quelle per la velocità, i numeri e il design. Un’occasione per raccontarsi in modo nuovo e inedito ai microfoni della community dell’acciaio.