Comunità Pratica diventa associazione

Translated by Deepl

In un contesto in cui le sfide ambientali, sociali ed economiche impongono nuove risposte, mercoledì 21 maggio è nata ufficialmente l’Associazione Comunità Pratica: una rete di imprese e organizzazioni impegnate a promuovere un modello d’impresa evoluto, consapevole e radicato nel territorio con l’obiettivo di coniugare competitività economica, cura dell’ambiente e responsabilità collettiva.

L’iniziativa, che ha preso forma da una collaborazione spontanea tra tredici realtà imprenditoriali di primo piano, si è strutturata come un’associazione vera e propria. Le aziende fondatrici – Acque Bresciane, Comeca, Duferco, Euro Steel, Farco Group, Fedabo Holding, Feralpi Group, Ferriere Bellicini, OMB Saleri, Ori Martin, Regesta Group, siderweb e Trafilix – hanno scelto di unire le forze per costruire una piattaforma condivisa di dialogo, innovazione e scambio continuo di buone pratiche.

«Sono entusiasta per la costituzione dell’Associazione Comunità Pratica – ha dichiarato Francesca Morandi, presidente dell’Associazione –. Una formalizzazione che segna l’inizio e la sostanza di un percorso tra aziende amiche e accomunate da una visione affine: quella di interpretare un modello innovativo di fare impresa, orientata alla creazione di valore e allo stesso tempo alla cura e all’attenzione all’ambiente e al capitale umano».

Tre sono i valori fondanti che guidano Comunità Pratica e che ne costituiscono l’identità profonda: la libertà con cui ciascuna impresa ha scelto di partecipare, sentendosi coinvolta in modo spontaneo e appassionato; la contaminazione, frutto della ricchezza e della trasversalità dei settori rappresentati e delle storie aziendali; e infine la concretezza, perché ogni proposta nasce per tradursi in azione reale, tangibile, orientata al cambiamento.

La struttura operativa dell’Associazione si articola in cinque comitati tematici: Benessere, Inclusione, Governance, Ambiente e Comunicazione, ognuno dei quali vede la partecipazione attiva delle aziende associate. Attraverso questi tavoli di lavoro, Comunità Pratica punta a diffondere la cultura della sostenibilità, a sostenere pratiche di economia circolare e a valorizzare il capitale umano, promuovendo ambienti di lavoro inclusivi, stimolanti e attrattivi.

Secondo la vicepresidente Carolina de Miranda, la costituzione dell’Associazione rappresenta «un punto di partenza per noi imprese che condividiamo l’idea di un nuovo modello imprenditoriale, capace di creare valore economico generando al contempo benessere sociale e ambientale».

E in effetti, già nel corso del 2024, questa alleanza si è concretizzata in progetti a beneficio del territorio. Con "STEM in Genere", in collaborazione con l’Università di Brescia, ha coinvolto oltre 4.000 studenti per promuovere le discipline STEM e superare gli stereotipi di genere. Il progetto "Nei piccoli particolari", con la Fondazione Carolina Zani, ha offerto visite dermatologiche a circa 700 collaboratori, sensibilizzando sulla prevenzione. Infine, con "RI-VESTI il mondo di VALORE", insieme a CAUTO, sono stati raccolti oltre 750 kg di indumenti destinati al riutilizzo, promuovendo sostenibilità e inclusione.

«Comunità Pratica, come proprio il nome definisce, è un impegno pragmatico delle aziende coinvolte a portare a terra progetti che possano essere utili alle proprie persone e al territorio – ha aggiunto Laura Tolettini, tesoriere –. Progetti che esprimono i valori di queste aziende, che puntano a crescere nel rispetto delle persone e nella valorizzazione delle loro differenze e unicità».

La presidente Francesca Morandi (siderweb) e la vicepresidente Carolina de Miranda (ORI Martin)