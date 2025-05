Acciai speciali lunghi verso il secondo semestre

Torna, per la seconda volta quest'anno, il "Focus specialties" di siderweb. Nel webinar in calendario martedì 27 maggio dalle 11:00 su zoom si parlerà del bilancio e delle prospettive del comparto degli acciai speciali lunghi.

L’evento in diretta streaming vivrà due momenti: nel primo Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb) presenterà alcuni dati relativi al settore nazionale dei prodotti lunghi in acciai speciali e all’andamento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti in acciaio; Ezio Civitareale (Federmeccanica) si focalizzerà sul comparto nazionale della meccanica. Nel secondo si darà spazio agli operatori del settore, con l’intervista di Stefano Ferrari (Ufficio Studi siderweb) a Giovanni Bajetti (Acciaierie Venete) su temi strategici e congiunturali.