Da “Acciaio al Femminile” a un libro sull’impresa delle donne

Translated by Deepl

Le donne occupate in siderurgia sono davvero ancora molto poche: il settore resta a stragrande maggioranza maschile. Ma con quali punti deboli? Cosa si può fare per migliorare, aumentando l’eterogeneità delle esperienze e delle competenze che possono farlo crescere ancora? Soprattutto in un momento di passaggio epocale, in cui la crisi demografica sta entrando con prepotenza nelle agende dei grandi gruppi industriali.

A queste domande siderweb sta cercando di dare una risposta con il proprio progetto di promozione della diversità e dell’empowerment femminile “Acciaio al Femminile”, interpellando donne manager e imprenditrici e creando una sorta di community nella community dell’acciaio, per favorire il confronto e lo scambio di best practice.

Da questo progetto, oggi, è nato un libro: si intitola “Soffitti di cristallo, radici d’acciaio”. L’autrice è Francesca Morandi, responsabile relazioni esterne di siderweb e dei contenuti di Made in Steel, ed è edito da Il Sole 24 Ore.

La prefazione è frutto di un approfondito colloquio tra Emma Marcegaglia e il giornalista Paolo Bricco. «Ogni movimento culturale va condotto con grande forza e con grande controllo. Credo moltissimo nella valorizzazione dell’elemento femminile. Trovo invece alcuni eccessi, che sono comparsi negli ultimi anni nel mondo occidentale, fenomeni da comprendere nelle loro contestualizzazioni culturali e sociali, ma da trattare in maniera molto prudente», ha detto in un passaggio Marcegaglia.

Proprio da qui parte la riflessione, affidata ai contributi di Amalia Ercoli Finzi ed Elvina Finzi, Claudia Parzani, Cristina Scocchia, Riccarda Zezza, Cristiana Scelza, Marina Salamon, Barbara Cominelli. Tutte donne che hanno portato la propria voce nel ciclo di incontro online organizzati da siderweb nell’ambito di Acciaio al Femminile. Lo ha fatto, con la propria storia, anche Fiorina Ottavia Bulgherini, bisnonna di Francesca Morandi, ostetrica diplomata nel 1907 alla Scuola pareggiata di ostetricia di Milano, distaccamento dell’Università di Pavia, in un’epoca in cui il 50% delle donne era analfabeta.

Il libro è in edicola da sabato 10 maggio con Il Sole 24 Ore e arriva in libreria il 23 maggio. È disponibile anche su Amazon e sullo store del quotidiano.

Anche di “Soffitti d’acciaio, radici di cristallo” si è parlato nel convegno che si è tenuto a Made in Steel, dal titolo “Donne che fanno l’impresa”.