Socfeder ottiene la certificazione B-Corp

L’azienda modenese Socfeder S.p.A Società Benefit ha annunciato di aver completato il percorso di certificazione di sostenibilità B-Corp. Un riconoscimento, rilasciato dall’organizzazione no-profit B Lab, che ha come obiettivo quello di sottolineare l’impegno aziendale nella creazione di un valore positivo per la società e l’ambiente. Attualmente, in Italia sono oltre 800 le società B-Corp (quasi 9.000 nel mondo) e Socfeder è la prima impresa italiana attiva nel comparto siderurgico a ottenere la certificazione.

Come raccontato dall’azienda in una nota, il percorso è iniziato a fine 2023 e «conferma gli impegni, già formalizzati con il passaggio a Società Benefit, di voler generare impatti positivi ambientali, sociali, economici e culturali».

Per ottenere la certificazione, nel 2023-2024, l’azienda «ha effettuato un’auto-analisi su cinque dimensioni di sostenibilità (Governance, Dipendenti, Comunità, Ambiente, Clienti) tramite la piattaforma internazionale B Impact Assessment (BIA), che prevede oltre 200 parametri dedicati per valutare e confrontare gli impatti di sostenibilità trasversale di un’impresa». Quindi, è stata svolta una fase «di BIA, di Gap Analysis ed ha definito un Piano di Azione articolato in diverse pratiche con obiettivi al fine di migliorare il proprio impatto e superare gli 80 punti minimi per candidarsi», continua la nota.

Il percorso per ottenerla ha spinto così Socfeder «ad andare oltre i suoi già numerosi impegni, fissando e raggiungendo obiettivi ambiziosi. Il processo ha infatti necessitato il coinvolgimento di ogni parte del team, focalizzandosi su ogni tematica di sostenibilità».

Il processo di verifica è terminato ad aprile 2025 e, con un punteggio finale di 85,8, Socfeder ha ottenuto il riconoscimento di azienda B-Corp. Nel Report di sostenibilità 2025 «verranno condivisi tutti i dettagli sul valore di questa certificazione per l’azienda», continuando a perseguire l’obiettivo di «fare della propria attività di business uno strumento per raggiungere il bene comune».