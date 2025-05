Made in Steel 2025: la terza giornata

RHO (Mi) – Nell’ultima giornata dell’undicesima edizione di Made in Steel al centro del programma dei convegni ci saranno i temi green, la parità di genere e l'empowerment femminile, il mercato e i prezzi dell’acciaio.

Nella siderweb Conference Room, alle ore 11:00, si parla di green con il convengo “Road to the future: decarbonizzare il settore siderurgico europeo rimanendo competitivi”, un dibattito tra produttori di acciaio, associazioni europee di categoria, fornitori di tecnologia, aziende energetiche e distributori di acciaio. Porteranno i propri contributi Carlo Mapelli (Politecnico di Milano), Alexander Julius (Macrometal - Eurometal), Carlo Beltrame (Gruppo Beltrame), Harssha Shetty (Jindal Shadeed Iron & Steel), Stéphane Tondo (ArcelorMittal), Carlo Piemonte (Primetals), Maurizio Fusato (Feralpi Group) e Lorenzo Mottura (Edison), moderati da Emanuele Norsa (siderweb).

Dalle ore 14:30, nella piazza centrale della Conference & Exhibition, l’attenzione si focalizza sulla parità di genere e all'empowerment femminile in siderurgica durante “Donne che fanno l'impresa”. Il convegno Francesca Morandi presenta il suo libro «Soffitti di cristallo, radici d’acciaio», edito da Il Sole 24 Ore, che raccoglie le interviste realizzate nell’ambito dello stesso progetto. In apertura Paolo Bricco (Il Sole 24 Ore) dialoga con Emma Marcegaglia (Marcegaglia Holding) e, a seguire, intervengono Rita Querzè (Corriere della Sera) intervisterà alcune delle più importanti leader d’impresa italiane: Cristina Scocchia (illycaffè), Cristiana Scelza (Valore D, Prysmian), Isabella Manfredi (Feralpi Group) e Francesca Morandi (siderweb).

Nella siderweb Arena, dalle ore 10:30, al centro il mercato con “Prezzi dell'acciaio sotto la lente: la metodologia di siderweb e le prospettive per il mercato”, mentre alle 13:00 nuovamente i temi green al centro della scena con "AdriatiCO 2 : al via a Ravenna il primo progetto per la cattura e lo stoccaggio della CO 2 ”.

Nella Steel Talking Arena è in programma l’appuntamento “Industria e decarbonizzazione: quale competitività tra scenari futuri ed evoluzione tecnologica”, a partire dalle ore 13:30.

All’interno degli Speakers' corner è previsto il convegno "Le soluzioni Dassault Systèmes per l’industria metallurgica nella Sala Gamma (2° piano - Padiglione 22) alle ore 10:30, mentre l’evento “SKF: oltre un secolo di innovazione e qualità” è in programma in Sala Beta (2° piano - Padiglione 24) sempre alle 10:30.

Infine, nell’Area Relax Hall 24, alle ore 13:00, l’appuntamento è con “Rivoluzione “Cromatica”: bellezza e funzionalità si incontrano”.