Prezzi, mercati, outlook: nasce Steel Trends

Translated by Deepl

Nasce Steel Trends, il nuovo report mensile di siderweb pensato per diventare una bussola per chi vuole orientarsi nel complesso panorama del mercato siderurgico internazionale.

Entro il giorno 15 di ogni mese, a partire da gennaio 2025, Steel Trends offrirà un riepilogo di quanto accaduto nel mese precedente e nei primi giorni di quello in corso, con un focus specifico sulle materie prime (minerale di ferro e rottame ferroso) e sugli acciai al carbonio (piani e lunghi).



Oltre a fornire una fotografia dell'andamento dei mercati, il report - curato da Stefano Gennari, Market Analyst and Editor di siderweb - si propone di delineare le tendenze future, approfondendo in ogni edizione uno dei temi chiave del mese precedente e integrando un elenco delle principali notizie delle settimane precedenti.



Il primo numero di Steel Trends, relativo a dicembre 2024 e ai primi dieci giorni di gennaio 2025, è disponibile gratuitamente per tutti, abbonati e non.

Fai clic qui o sul banner in basso per scaricare la pubblicazione.