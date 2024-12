Prezzi, domanda, outlook. siderweb risponde

Dopo un triennio di rallentamento (2022-2024), la fine di questo ciclo economico negativo sembra non arrivare mai: produzione in calo, tanto dell’acciaio, quanto (ne è una delle cause) dei settori utilizzatori; prezzi tra lo stabile e il ribasso, e su livelli bassi; incertezze geopolitiche che influenzano in negativo le prospettive di investimento. Eppure, non manca qualche segnale di ripresa (più o meno forte a seconda dei diversi comparti).

In questo contesto, come si stanno muovendo le imprese dell’acciaio nazionale? Cosa le aspetta nel breve periodo? Quali sono le previsioni di siderweb?

Di questo parleremo nel prossimo appuntamento di “siderweb on air”, il nostro evento in live streaming incentrato sull’interazione tra il pubblico collegato e lo studio siderweb.

Nella diretta di giovedì 5 dicembre, dalle ore 11:00 alle 12:00 su zoom e LinkedIn, gli esperti e analisti di siderweb si mettono a disposizione per parlare di come è andato il 2024 e, soprattutto, cosa potrebbe aspettarci nel 2025. Avremo con noi Gianfranco Tosini, Emanuele Norsa e Stefano Gennari.

Potrete inviare in diretta le vostre domande nella chat di zoom. Chi volesse già inviarci i propri quesiti o riflessioni può scrivere da subito a redazione@siderweb.com.