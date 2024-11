ORI Martin inaugura l’Academy aziendale

Translated by Deepl

Da anni impegnato sul fronte della formazione per i propri dipendenti, il gruppo ORI Martin ha inaugurato nei giorni scorsi nella propria sede di Brescia la nuova Academy aziendale. L’intento è creare un centro di sviluppo e crescita, che offra gli strumenti per potenziare le competenze degli addetti a livello trasversale.

«L’idea di creare un’Academy interna nasce da una visione chiara: la volontà di investire in ciò che è più prezioso per la nostra azienda: le persone - ha dichiarato Carolina de Miranda, sustainability manager di ORI Martin (nell'immagine) -. Perché la crescita e il successo di un’impresa non si misurano solo nei numeri, ma anche nelle competenze, nella passione e nel potenziale delle persone che la compongono. E proprio per questo, abbiamo realizzato l’aula “memORIa”, dedicata alla storia di ORI e alle persone che hanno contribuito al suo sviluppo fino a oggi. Abbiamo voluto rappresentare il nostro percorso di crescita e l’orientamento al futuro anche a livello grafico. Le pareti dell’Academy, infatti, sono decorate da una linea temporale che rappresenta, attraverso le vignette realizzate da Maurizio Riccardi, responsabile produzione e del personale di squadra dell’acciaieria nel nostro stabilimento di Brescia, le tappe principali dello sviluppo della metallurgia. Un’evoluzione che si interseca con la nascita e la crescita di ORI Martin fino ad arrivare ai giorni nostri. La linea resta però aperta e la parete bianca, perché il futuro è ancora da scrivere».

Nel corso del 2023, si legge nel Rapporto di sostenibilità di ORI Martin, le ore di formazione complessive pro-capite sono state circa 29 per dipendente, in crescita rispetto all’anno precedente (26), «grazie ai significativi investimenti per il potenziamento del piano formativo, che ha portato ad ampliare l’offerta ed estendere i programmi di training tra il personale. Come ormai da diversi anni, anche nel 2023, oltre alla formazione regolare sui temi di ambiente, energia, salute e sicurezza, è stato realizzato un percorso di 8 ore per tutti i dipendenti con oggetto Formazione sulla responsabilità sociale e sostenibilità aziendale (erogate 3.257 ore per 432 dipendenti coinvolti)». In tutto, nel 2023 sono state erogate 17.942 ore di formazione, in aumento di circa il 16% rispetto all’anno precedente.

A completamento del piano formativo annuale, da gennaio 2025 sarà predisposto ogni anno anche il catalogo formativo interno dell’Academy che vuole offrire un’adeguata e arricchita offerta formativa.