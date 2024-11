Formazione, scadenze, convegni

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Martedì 26 novembre

“ESG: la rivoluzione silenziosa” è il titolo del convegno organizzato da World Leaders Council, dalle 15:00 nella sede di Confitarma (Roma, piazza dei Santi apostoli 66). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming qui.

Mercoledì 27 novembre

Il Politecnico di Milano propone il convegno, dalle 9:30 alle 13:00, dal titolo “Biometano in Italia: dalle potenzialità attuali alle sfide per una crescita sostenibile”.

Dalle 12:00 alle 14:30 si tiene il “Steel Committee Virtual Workshop: Breakthrough Technologies for Steel Decarbonisation”, organizzato dall’Ocse.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato alle 13:00 i sindacati e le istituzioni per fare il punto sulle procedure in atto nella vicenda JSW-Metinvest.

A Ivrea, in Confindustria canavese, si tiene la giornata di studio di Aim dal titolo “Trattamenti termici e formazione metallurgica”.

Giovedì 28 novembre

C’è anche Marcegaglia tra i partecipanti al “Business Meeting Fos-sur-Mer”, che si tiene dalle 9:00 alle 17:00 nella Halle Polyvalente Parsemain, Fos-sur-Mer. il gruppo presenterà la propria visione e propri progetti per il sito industriale rilevato nel maggio scorso.

Si apre a Bergamo l’”International Meeting on CIRCULAR METALLURGY. Raw Materials, By-products & Recycling”, organizzato da Aim.

L’Istat pubblica i prezzi alla produzione dell’industria e delle costruzioni a ottobre.

A Trieste si tiene il convegno "L'imprenditoria in cifre. Le prospettive su genere e competitività", organizzato dall'Università degli Studi di Trieste. Partecipa anche Marina Pittini, presidente della Fondazione Pietro Pittini.

Venerdì 29 novembre

Assofond propone il 37° congresso tecnico di fonderia, dalle 9:00 alle 13:00 a Villa Fenaroli (Rezzato, Brescia). Il focus sarà sul nuovo SF Bref per le fonderie e le forge, ossia il documento di riferimento sulle Best Available Technologies (BAT) per le imprese di questi settori.

Assomac, associazione confindustriale che rappresenta i costruttori italiani del settore delle macchine e tecnologie per le industrie calzaturiera, pelletteria e conciaria, si riunisce in assemblea generale al Mudec dalle 15:30 per la parte privata, dalle 17:00 per i lavori pubblici.

Sabato 30 novembre

Scade il termine per la presentazione di offerte vincolanti per l'ex Ilva.

Per le tue segnalazioni, scrivi a redazione@siderweb.com.