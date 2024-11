Pasini: «L’Ue agisca presto su rottame, energia e politica commerciale»

Translated by Deepl

C’è anche il Gruppo Feralpi tra le aziende siderurgiche che stanno partecipando a Bruxelles, al Parlamento europeo, all’esposizione dal titolo “Steel: at the heart of Europe - Stronger with European Steel”, organizzata da Eurofer e industriALL e aperta fino a domani, 21 novembre.

I visitatori, spiega una nota stampa del Gruppo, hanno potuto navigare in Feralpi Interactive Hub, una piattaforma multimediale che «consente di scoprire un modello concreto di siderurgia moderna, dove investimenti, tecnologie, R&D e competenze si uniscono per un acciaio sempre più decarbonizzato e al servizio delle infrastrutture e della meccanica».

«È necessario che l’Europa rimetta al centro della sua agenda la manifattura, acciaio compreso, perché continui a restare competitiva e a creare valore per l’Europa e per gli europei – ha commentato Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi Group –. «Prima di tutto, il rottame ferroso deve essere considerato una materia prima critica e strategica in Ue e come tale va protetto, in coerenza con l’agenda dell’Ue. Non possiamo accettare che venga esportato a vantaggio di economie poco attente ad ambiente e persone, minacciando il futuro dell’elettrosiderurgia europea. Serve inoltre una politica energetica forte e un mercato unico dell’energia col raggiungimento di un prezzo unico nell’Ue. In termini di politica commerciale, è necessaria la tutela del mercato da pratiche elusive con la definizione di uno strumento all’indomani della scadenza delle misure di salvaguardia per prevenire il massiccio aumento delle importazioni».

«Oggi il nostro mondo – ha aggiunto Pasini – si trova davanti a grandi sfide che prendono il nome di decarbonizzazione, innovazione, competenze, competitività. Tutto con un traguardo sfidante: gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO 2 imposti dall'Ue. Per raggiungerli dobbiamo poter contare su un sistema basato sulla pluralità tecnologica: tutte le leve di decarbonizzazione devono essere considerate ed utilizzate senza pregiudizi ideologici, valutando quelle più efficienti ed efficaci».

Feralpi ha offerto il proprio supporto alla mostra-evento nel cuore politico dell'Europa, organizzata in collaborazione con l'eurodeputato Massimiliano Salini.