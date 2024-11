Webinar, convegni, formazione

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Martedì 19 novembre

Si svolgerà fino al 21 novembre, nell'Exhibition Area del Parlamento europeo, la mostra dal titolo "Steel: at the heart of Europe – Stronger with European Steel", promossa da Eurofer e presentata dall'eurodeputato Massimiliano Salini.

thyssenkrupp pubblica il proprio report annuale 2023/2024.

Centro Inox e Istituto Italiano della Saldatura organizzano le giornate di studio dal titolo “La saldatura degli acciai inox”, a Genova.

UNICMI propone il webinar dal titolo “Il processo di montaggio di opere in acciaio. la responsabilità del direttore lavori e del costruttore di opere in acciaio”, dalle 10:00.

Mercoledì 20 novembre

Fondazione Promozione Acciaio propone il corso formativo online dal titolo “Sostituzione e ripristino di ponti esistenti con impalcati metallici. Soluzioni tipologiche, criteri di sostenibilità e casi studio”.

L’Istat pubblica i dati della produzione nelle costruzioni a settembre.

Verrà trasmessa online dalle 13:00, dal VoxBox del Parlamento europeo, la conferenza "Ironing out a steel action plan for a green transition made in Europe", organizzata da Eurofer in partnership con Euractiv.

Giovedì 21 novembre

Dalle 10:30 si tiene “Industria Italiana summit”, organizzato dall’omonima testata giornalistica. All’evento in diretta streaming parteciperà anche il presidente di Federacciai Antonio Gozzi.

“Viteria e bulloneria in acciaio inossidabile” è il titolo della lezione webinar proposta dal Centro Inox, dalle 9:30 alle 11:30.

È alla IV edizione il corso “Prove non distruttive” di Aim, che si tiene a Milano il 21 e il 22 novembre.

L’Acea pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa a ottobre.

Per le tue segnalazioni, scrivi a redazione@siderweb.com.