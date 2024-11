È tempo di Bilanci d'Acciaio, 16^ edizione

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 11 novembre

Oggi pubblicano i propri risultati del terzo trimestre 2024 Borusan Boru e Salzgitter.

Martedì 12 novembre

Il Quotidiano Immobiliare propone l’evento dal titolo “Acciaio e real estate”, in live streaming dalle ore 10:00.

Mercoledì 13 novembre

Dalle 11:00 a Villa Fenaroli (Rezzato, Brescia) si terrà la 16^ edizione - come sempre organizzata da siderweb - di Bilanci d’Acciaio, per approfondire la situazione della filiera siderurgica italiana nel mezzo di grandi cambiamenti strutturali e per comprendere le strategie in atto mettendo sotto la lente oltre 5.000 imprese. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione qui.

Si aprono ad Annecy e Ugine (Francia) “The hydrogen tech days 2024”, organizzati da Swiss Steel Group.

Il mondo dell’ingrosso della ferramenta si incontra a Milano, nell’appuntamento organizzato dal Gruppo Editoriale Collins in collaborazione con Assofermet dal titolo “Meeting grossisti italiani”.

voestalpine pubblica i risultati del terzo trimestre 2024.

Si apre a Varsavia la 4^ exhibition & conference internazionale “Rebuild Ukraine”.

“Le traiettorie abilitanti la decarbonizzazione del sistema elettrico italiano” è il titolo del convegno organizzato da Energy & Strategy, un team multi-disciplinare della School of Management del Politecnico di Milano, con inizio alle 9:30.

Giovedì 14 novembre

A Vaerne (Ve), nell’azienda Pometon, Aim ha organizzato l’evento dal titolo “Futuro sostenibile e competitivo della metallurgia delle polveri tradizionale”.

Il Cda di Fincantieri approva le informazioni finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2024.

Venerdì 15 novembre

ESTEP (European steel technology platform) propone il workshop online dal titolo “SecCarb4Steel”.

Il Centro Inox tiene la lezione webinar, dalle 9:30, dal titolo “Contaminazione delle superfici in acciaio inox: un problema da evitare”.

