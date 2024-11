Assemblee generali, materie prime ed Ecomondo

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 4 novembre

Si apre a Düsseldorf lo Steel trade day 2024 di Eurometal.

Ad Abu Dhabi si tiene Adipec 2024.

A CremonaFiere si tiene l’assemblea generale dell’Associazione Industriali Cremona, dal titolo “Scelte”.

Martedì 5 novembre

Cleveland-Cliffs pubblica I risultati del terzo trimestre 2024.

Si tiene a Bergamo la giornata di studio di Aim dal titolo “Innovazione e digitalizzazione inpressocolata: verso il futuro della produzione”.

“La roadmap italiana per le materie prime critiche” è l’evento che Iren organizza nell’ambito di Ecomondo, alla Fiera di Rimini (Padiglione D1, stand 166) dalle 15:45.

Sempre nell’ambito di Ecomondo, RICREA presenta “Steelosa”, la panchina realizzata in acciaio riciclato per valorizzare le infinite bellezze nascoste dei comuni italiani. Dalle 11:30, padiglione B1, stand 211/410 Agorà Conai & Consorzi.

Alla Fiera di Essen si tiene lo European Steel Forum 2024, organizzato dall’Aist.

A Shanghai si apre la China International Import Expo.

Mercoledì 6 novembre

Il Centro Inox propone la lezione webinar dal titolo “La marcatura dei prodotti siderurgici inox”.

Giovedì 7 novembre

siderweb, in collaborazione con RICREA, Consorzio Nazionale per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, organizza il convegno "La centralità del rottame nel futuro della siderurgia". L’evento è in programma dalle ore 14:00 alle ore 15:20 durante la fiera Ecomondo di Rimini (Agorà Conai &Consorzi, pad. B1 stand 211/410).

Al Logistic Park dell’Aeroporto di Milano Bergamo, si svolgerà l’assemblea generale congiunta di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia. Interverrà, tra gli altri, anche Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e Special Advisor di Confindustria con delega all'autonomia strategica europea, Piano Mattei e competitività.

Aim propone la giornata di studio dal titolo “Microscopia elettronica applicata alla failure analysys”.

ArcelorMittal presenta i risultati al terzo trimestre 2024.

Venerdì 8 novembre

L’Istat pubblica la produzione industriale di settembre.

A Calvisano il Gruppo Feralpi presenta gli investimenti e i progetti avviati in Acciaierie di Calvisano, dalle 11:00 con una conferenza stampa.

Per le tue segnalazioni, scrivi a redazione@siderweb.com.