Delna: nuovo impianto di rigenerazione dell’acido cloridrico

È l’unica realtà in Italia a fornire servizi di decapaggio per coils e vergella in conto lavorazione: è Delna spa, attiva da oltre 50 anni e controllata da ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia. Ha una capacità di stoccaggio di circa 150mila tonnellate di coils. Effettua decapaggio e taglio in nastri fino a uno spessore di 15 mm. E a maggio 2025 tornerà come espositore a Made in Steel, a fieramilano Rho. Con un’importante novità in chiave di sostenibilità. Lo spiega nell’intervista l’amministratore delegato, Carmelo Leggio.

Cosa vi ha spinto a tornare a Made in Steel come espositori? Cosa vi aspettate di trovare all’evento internazionale?

Made in Steel per Delna è ormai diventata una tradizione, un punto d’incontro con i nostri clienti e, in generale, con tutti i principali attori del mercato siderurgico. È un evento importante per incontrare in pochi giorni un grande numero di player del settore siderurgico. Come negli anni passati, incontrando i clienti si consolidano i rapporti. Si parlerà del mercato, ascoltando le loro sensazioni e previsioni, e di come Delna può ulteriormente migliorare la soddisfazione dei propri clienti. Questi incontri non sono solo di business, ma anche di amicizia: dopo tanti anni di stretta collaborazione, con i clienti si crea un rapporto umano, che porta ben oltre la relazione lavorativa.

Su cosa state lavorando in termini di investimenti e nuovi progetti?

Oltre ai consueti investimenti legati al miglioramento sulla sicurezza, sostituzioni carriponte e revamping vari, Delna quest’anno ha fatto il grande passo: ha deciso di investire su un nuovo impianto di rigenerazione dell’acido cloridrico migliorando sensibilmente l’impatto ambientale, con maggiore flessibilità operativa.

Avete a che fare in questi mesi con una richiesta debole o forte?

La richiesta di questo periodo rispecchia la situazione del mercato siderurgico italiano (e non solo), caratterizzata da un rilevante rallentamento della domanda in tutti i principali settori finali di utilizzo.

I prezzi dell’energia, dopo mesi di quotazioni fuori scala, sono tornati a livelli più vicini alle medie storiche. Come questa tendenza ha influenzato il vostro business?

Il costo dell’energia rappresenta per Delna un fattore importante e, pur se i costi unitari sono rientrati rispetto ai picchi di qualche anno fa, l’incidenza del costo dell’energia sul costo totale di produzione è sempre molto elevato. Le discontinuità produttive legate all’instabilità della attuale congiuntura di mercato peggiorano la situazione.