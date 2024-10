Convegni e summit internazionali

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 28 ottobre

A Singapore si tiene da oggi la World recycling convention del BIR.

A Detroit, Michigan, si apre il North American green steel summit 2024.

La filiera siderurgica dell’America latina si dà appuntamento a Buenos Aires all’Alacero summit 2024, che comincia oggi.

Si riunisce il cda di Emsteel.

Confindustria Brescia presenta, alle 12:30 in una conferenza stampa, le opportunità in Algeria nell’attuale contesto geopolitico, alla luce dell’attuazione del Piano Mattei.

Martedì 29 ottobre

Si apre alle 9:30 il webinar del Centro Inox dal titolo “Panoramica sui principali trattamenti di indurimento superficiali degli acciai inox”.

Unicmi propone il webinar dal titolo “Requisito di tracciabilità dei materiali impiegati nel processo di costruzione di opere in acciaio e controlli di accettazione”, dalle 10:00 alle 13:00.

Dalle 11:00 in diretta streaming su siderweb, a MERCATO & DINTORNI si parla di “Prezzi e domanda: quali prospettive?”. Dopo la presentazione di Emanuele Norsa (siderweb) sui mercati internazionali dell’acciaio e delle materie prime, Davide Lorenzini (siderweb) intervista Giovanni Borinelli (NLMK Verona) e Francesco Manni (Manni Group). La partecipazione è gratuita, clicca qui per registrarti.

Dalle 15:00 alle 17:00 si tiene online il focus materie prime di Anima Confindustria. Interviene anche Achille Fornasini, siderweb e StatLab Università degli Studi di Brescia.

A Piacenza Expo si apre Aqua Watt, mostra convegno sull’energia idroelettrica, alla prima edizione.

A Linz, nella sede di voestalpine Stahl, si tiene l’evento annuale di Estep su “H2 for green steel meets a circular economy driven by the European steel”.

Mercoledì 30 ottobre

Anfia presenta l’Osservatorio sulla componentistica automotive italiana e sui servizi per la mobilità (edizione 2024), report annuale a cura dell’associazione e della Camera di commercio di Torino. L’appuntamento è alle 11:00 al Museo dell’automobile di Torino.

L’Istat pubblica i prezzi alla produzione dell’industria e delle costruzioni a settembre.

Giovedì 31 ottobre

“A closer look at 2023 emissions: steelmaking caused a quarter of industry pollution” è il titolo del webinar proposto da Sandbag, con inizio alle ore 11:00.

Venerdì 1° novembre

Emsteel pubblica i risultati del terzo trimestre 2024.

