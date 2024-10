Il 29 ottobre torna MERCATO & DINTORNI

Translated by Deepl

Il 2024 volge ormai alla conclusione e dal 2025 ci separano solo due mesi. Dieci mesi complessi in cui, proprio su questo finale d’anno, il settore dell’acciaio sta provando a rilanciarsi.

Spinti dalla pressione dei costi, i produttori stanno cercando di recuperare terreno, ma si stanno scontrando con un mercato che a causa di una domanda latitante fa ancora fatica ad assorbire i tentativi di rialzo proposti. Come andrà a finire questo braccio di ferro? Quale sarà la risposta del mercato? Quali sono le prospettive per i prossimi mesi per il comparto dei piani e dei prodotti lunghi in acciaio al carbonio?

Se ne discuterà durante la decima edizione del 2024 di MERCATO & DINTORNI, l’approfondimento mensile di siderweb dedicato alla congiuntura siderurgica. Il webinar, che si terrà il 29 ottobre alle ore 11:00 su zoom, sarà incentrato sull’analisi dei trend internazionali delle materie prime e dell’acciaio e sulle dinamiche che stanno contraddistinguendo il mercato italiano.

L’evento sarà aperto, come di consueto, con il sondaggio su prezzi e andamento di ordini, produzione e stock, a cui farà seguito la presentazione di Emanuele Norsa (siderweb), incentrata sui mercati internazionali dell’acciaio e delle materie prime. Concluderanno l’incontro le interviste, a cura di Davide Lorenzini (siderweb), a Giovanni Borinelli (NLMK Verona) e Francesco Manni (Manni Group).

PROGRAMMA

Prima parte:

Emanuele Norsa (COORDINATORE CONTENUTI SIDERWEB)

Analisi dei mercati internazionali dell’acciaio e delle materie prime

Seconda parte:

Davide Lorenzini (DIRETTORE RESPONSABILE SIDERWEB) intervista: