L'acciaio al Parlamento europeo. Fiere, congressi e webinar

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 21 ottobre

Alle 14:30 comincia la visita della ministra del Lavoro e Politiche sociali Marina Calderone dello stabilimento di Taranto di Acciaierie d’Italia.

Martedì 22 ottobre

Alle 11:00 in diretta su siderweb si parla di inox nel webinar in live streaming su zoom dal titolo “Acciaio inossidabile sotto la lente”. Interverranno anche Egidio Bini (Marcegaglia) e Fulvio Orselli (Bicomet). La partecipazione è gratuita, previa registrazione qui.

Alla Fiera di Hannover si apre EuroBLECH 2024, alla 27^ edizione.

Arcom formazione propone un webinar sul CBAM, dalle 10:30 alle 12:00. Per informazioni è possibile scrivere a formazione@arcomsrl.it.

“I nodi della competitività. La crescita dell’Italia fra tensioni globali, tassi e Pnrr” è il titolo del rapporto di previsione autunno 2024 che sarà presentato da Confindustria (solo in diretta streaming sul sito dell’associazione, dalle 10:30).

A Bruxelles si apre la "European biomethane week".

Emsteel si riunisce in assemblea generale annuale.

La World Steel Association pubblica i dati della produzione mondiale di settembre.

Mercoledì 23 ottobre

Alle 9:00 si apre la seduta plenaria del Parlamento europeo. Si parlerà anche della crisi della siderurgia e di come "rilanciare un acciaio europeo competitivo e sostenibile e mantenere posti di lavoro qualificati".

A Linz si tiene la “Steel circularity conference 2024” di Primetals Technologies.

SSAB presenta i risultati del terzo trimestre 2024.

“La durabilità delle strutture in acciaio. Sistemi protettivi contro la corrosione” è il titolo del seminario online di Fondazione Promozione Acciaio, a partecipazione gratuita.

A Charlotte, Stati Uniti, si tiene la conferenza annuale di constructsteel della World Steel Association.

Dalle 15:00 alle 17:00 è in programma l'evento online dal titolo "Including products further down the value chain in the EU CBAM" organizzato da ERCST - European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition.

Giovedì 24 ottobre

Il Centro congressi Fondazione Cariplo di Milano ospita il workshop dal titolo “Il futuro dell’idrogeno: dalle strategie nazionali al mercato globale” dell'Osservatorio sul Mercato Internazionale dell’Idrogeno di Agici, dalle 10:00. Interverrà, tra gli altri, anche il direttore di Federacciai, Flavio Bregant.

Al Teatro Alcione di Milano, dalle 14:30, si tengono gli “Stati generali del rinnovamento energetico”, organizzato da Rete Irene. Si parlerà della riqualificazione del parco edilizio nazionale.

Reliance, Inc. presenta i risultati del terzo trimestre 2024.

Ad Amsterdam si apre l’evento “Connecting renewable energy buyers and sellers” organizzato da RE-Source.

Venerdì 25 ottobre

Dalle 9:00 alle 13:00 si tiene il seminario di Fondazione Promozione Acciaio dal titolo “La resistenza al fuoco delle costruzioni di acciaio”. L’appuntamento è in presenza all’Ordine degli ingegneri della provincia di Padova.

UNICMI presenta il proprio Rapporto 2024 sul mercato italiano della carpenteria metallica con un evento online, dalle 11:30.

Il Centro Inox propone il webinar “Le prove di nebbia salina e gli acciai inossidabili: facciamo chiarezza”, dalle 9:30 alle 11:00.

Dalle 10:00 si tiene il live webinar dal titolo "From rust to resources: the role of ship recycling in green steel revolution", organizzato da Smart Freight Centre e dalla Ship recycling transparency initiative.

