L’acciaio in Asia: scarica lo speciale

Quando si parla di mercato dell’acciaio la parola “regionalizzazione” viene utilizzata con una frequenza sempre maggiore, ma per un Paese con grandi flussi di commercio estero come l’Italia guardare ai mercati internazionali rappresenta però un’abitudine da non perdere.

Per questo come siderweb abbiamo deciso di accendere i riflettori sull’industria siderurgica dell’Asia, un mercato che, data l’importanza sul fronte produttivo, da decenni svolge un ruolo di anticipatore dei trend globali.

Gianfranco Tosini dell’Ufficio Studi siderweb ha analizzato il triennio 2021-2023 delle siderurgie di Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Vietnam e Indonesia, per identificarne peculiarità, grado di innovazione, solidità finanziaria e progetti di sviluppo di questi Paesi, in modo da offrire al lettore uno spaccato quanto più fedele possibile della loro identità siderurgica presente e futura.

Buona lettura.