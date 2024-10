ORI Martin ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2023

Nel documento i risultati ambientali ed economici, l’impegno in innovazione, sostenibilità ed occupazione

Rendicontare i risultati ambientali ed economici, l’impegno nell’innovazione e nella sostenibilità, oltre agli sforzi profusi per incrementare l’occupazione. Questo l’obiettivo del quinto Bilancio di Sostenibilità pubblicato da ORI Martin, con la sintesi delle attività sviluppate nel corso del 2023 nei due impianti (Brescia e Ospitaletto) che rientrano nel perimetro del gruppo.

Nel 2023 il gruppo bresciano ha generato valore per 520 milioni di euro, di cui 479 milioni distribuiti tra fornitori, dipendenti, Pubblica Amministrazione e comunità locale. Sono state utilizzate 522.000 tonnellate di rottame ed interamente è stato tracciato e riciclato il 77% dei rifiuti prodotti. L’azienda ha occupato 623 persone tra Brescia e Ospitaletto (588 nel 2022), di cui il 95% assunte con contratto a tempo indeterminato, e la presenza femminile è risultata del 20% sul totale degli indiretti, in crescita rispetto all’anno precedente. Inoltre, lo scorso anno, oltre sette milioni di euro sono stati investiti in ambiente e sicurezza.

Nonostante il 2023 si stato fortemente condizionato da un consistente incremento dei costi energetici, con ricadute sul business e su tutta la catena del valore dell’azienda, l’azienda ha continuato ad investire. Infatti, come sottolinea Carolina de Miranda, sustainability manager di ORI Martin, «in un contesto globale sempre più attento alle tematiche ambientali, sociali e di governance (ESG), il nostro ultimo Bilancio di Sostenibilità testimonia l’impegno costante dell'Azienda nel promuovere pratiche responsabili e sostenibili. Per un settore come quello siderurgico, che riveste un ruolo chiave nel tessuto industriale globale, l’adozione di strategie che minimizzano l'impatto ambientale, valorizzano il capitale umano e garantiscono una governance trasparente non è solo un obbligo, ma una vera e propria opportunità di crescita e innovazione. La nostra sensibilità verso questi temi rappresenta un pilastro fondamentale per continuare a costruire un futuro più sostenibile e competitivo».

