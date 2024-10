CBAM: come prepararsi al 31 ottobre

Dopo la pausa estiva, siderweb on air, la nostra diretta streaming dedicata all'approfondimento dei temi d'attualità, tornerà il prossimo 16 ottobre a occuparsi di un argomento particolarmente caro alla community dell'acciaio: il CBAM.

Dal 1° luglio scorso, infatti, chi importa acciaio da Paesi extra Ue deve rendicontare i valori reali delle emissioni di gas serra incorporate nei prodotti: non è più possibile basarsi sui cosiddetti valori di default indicati dalla Commissione europea. Già solo per questo motivo, la scadenza del prossimo 31 ottobre – data entro la quale andrà presentata la quarta dichiarazione trimestrale del periodo luglio/settembre – spicca nel calendario della progressiva entrata in vigore del CBAM.

Temi che approfondiremo dalle ore 11:00 alle 12:00, quando Elisa Bonomelli porrà in diretta le domande degli ascoltatori agli avvocati Stefano Comisi (Armella & Associati) e Aldo Scalini (Van Bael & Bellis).

Potrete inviare le vostre domande durante la live nella chat di zoom. Chi avesse già quesiti o curiosità può scrivere a redazione@siderweb.com.