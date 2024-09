Verso il siderweb FORUM: la fotografia dei protagonisti

Mentre gli iscritti al siderweb FORUM continuano a crescere, dopo aver superato la soglia dei 450 registrati, abbiamo deciso di accendere i riflettori sulla tavola rotonda internazionale, che affronterà il tema delle sfide future dell'acciaio, in Italia e nel mondo.

L'inizio di questo confronto è fissato alle ore 11:10 di giovedì 26 settembre, nel Teatro Palladio del Vicenza Convention Centre.

Sul palco saliranno quattro relatori d’eccezione, per parlare di mercato, attualità e prospettive del comparto: Alessandro Brussi (Chairman e CFO, Danieli), Fernando Espada (presidente, Eurometal e CEO, Tata Steel Distribution Spain), Antonio Marcegaglia (presidente e CEO, Marcegaglia Steel) e Yuriy Ryzhenkov (CEO, Metinvest Group), moderati dal responsabile dei contenuti di siderweb, Emanuele Norsa.

Il dibattito sarà in inglese con traduzione simultanea. Per iscriversi basta cliccare qui.

Ecco i profili dei quattro relatori.

ALESSANDRO BRUSSI

Ricopre la carica di presidente ad interim e CFO del gruppo Danieli. Brussi ha conseguito due lauree: in Economia aziendale nel 1986 e in Scienze politiche nel 1990, presso l'Università di Trieste. Dopo aver lavorato come ricercatore presso l'Università, ha lavorato per alcuni anni presso la società di revisione Coopers & Lybrand, dove ha svolto attività di certificazione obbligatoria dei bilanci per società come Assicurazioni Generali e Fincantieri, nonché compiti di senior analyst in operazioni di merger & acquisition sia nazionali che internazionali. Dal 1991 lavora in Danieli & C., dove svolge mansioni amministrative, contabili e fiscali. Nel 2015 è diventato membro del Consiglio di amministrazione di Danieli & C., acquisendo ulteriori deleghe esecutive. Dal 2017 è membro del Consiglio Direttivo del Gruppo Danieli.

FERNANDO ESPADA

È CEO di TATA Steel Distribution Spain, dal dicembre 2018 (rieletto nel 2021) ricopre il ruolo di presidente di Eurometal, l’associazione europea dei distributori di prodotti siderurgici. Espada ha conseguito una laurea in Economia presso l'Università dei Paesi Baschi, un MBA presso l'ESIC e un Master in Economia Internazionale presso l'Università di Amsterdam. Ha una carriera professionale lunga quasi trent’anni, una vasta esperienza internazionale e la conoscenza di cinque lingue. Espada è stato anche membro del Consiglio di amministrazione dell'Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID).

ANTONIO MARCEGAGLIA

Ricopre le cariche di presidente e CEO di Marcegaglia Steel e vicepresidente e CEO di Marcegaglia Holding. Laureato a pieni voti in Economia aziendale all’Università Bocconi di Milano. Giovanissimo, inizia a lavorare nelle aziende del Gruppo di famiglia, affiancando il padre Steno, e il management dell’epoca. A meno di trent’anni, nel 1991, assume la carica di presidente di alcune società del gruppo, occupandosi di gestione, strategie e politiche di sviluppo industriale e internazionalizzazione come Amministratore delegato della capogruppo, Marcegaglia Spa, e delle diverse aziende controllate, sia in Italia, sia all’estero. È vicepresidente di Federacciai e fa parte dei vertici dei principali organismi italiani ed esteri del settore siderurgico, siede nel Consiglio di Sorveglianza di Fives Group e nei Consigli di amministrazione di società quotate, come Gabetti Property Solutions. È componente del Comitato scientifico della Fondazione Bruno Kessler, presieduta da Ferruccio Resta. Nel luglio del 2010 è stato promotore della costituzione di Fondazione Marcegaglia, la onlus del gruppo che sostiene progetti di solidarietà e cooperazione sia in Italia che all’estero. Nell’ottobre del 2013 è succeduto al padre Steno nella presidenza di Marcegaglia Steel e di tutte le controllate del Gruppo che operano nel settore della trasformazione dell’acciaio.

YURIY RYZHENKOV