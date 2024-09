Assemblee, fiere e seminari online

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb.

Lunedì 16 settembre

Oggi gli azionisti di Stelco si riuniscono in un’assemblea straordinaria per esprimersi sull’operazione con Cleveland-Cliffs, che sul piatto ha messo 3,85 miliardi di dollari per acquistare il gruppo canadese.

Federmeccanica presenta la 171^ indagine congiunturale.

La Banca d’Italia ospita la conferenza di G7-IEA dal titolo “Ensuring an Orderly Energy Transition”.

Martedì 17 settembre

Ha inizio alle 10:00 il workshop "Net Zero Economy al 2050: miraggio o realtà?" dell'Osservatorio Rinnovabili OIR di Agici, nel Centro Congressi Fondazione Cariplo di Milano.

Dalle 11:00 alle 12:30 si tiene l’evento formativo di Fondazione Promozione Acciaio dal titolo “La nuova direttiva Csrd e i criteri Esg: progettazione ed esecuzione nel settore immobiliare”.

McKinsey presenta in un webinar il proprio report annuale sulle prospettive per il comparto dell’energia.

Mercoledì 18 settembre

Alle 10:30 si apre l’assemblea annuale di Confindustria a Roma, Auditorium Parco della musica.

Si apre a Pordenone Fiere Coiltech Italia 2024.

Ad Aachen, Germania, si tiene l’International Colloquium on Refractories (ICR).

Giovedì 19 settembre

Si apre il corso online dal titolo “Progettazione antisismica e adeguamento di edifici esistenti con elementi in acciaio” di Fondazione Promozione Acciaio.

L’Acea pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa ad agosto.

Venerdì 20 settembre

Scade il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse all’acquisto degli asset dell’ex Ilva.

L’Istat pubblica la produzione delle costruzioni a giugno-luglio.

