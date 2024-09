STEEL FOCUS – Il mercato stenta a ripartire

Terminata la pausa estiva, la ripresa delle attività nel mercato siderurgico italiano e internazionale appare più teorica che reale. Tra debolezza dei consumi in Cina, tensioni geopolitiche, sovraccapacità produttiva e aumento dei costi produttivi, il 2024 continua ad essere un anno complesso per le imprese del mondo dell'acciaio. Ne parliamo in questa puntata di STEEL FOCUS, servendoci degli ultimi dati disponibili relativi alla produzione mondiale e ai prezzi di materie prime e prodotti finiti.

Ad aiutarci nell’analisi, la voce di Stefano Ferrari (responsabile Ufficio Studi siderweb).

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.





