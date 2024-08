STEEL FOCUS – Le difficoltà del manifatturiero e i riflessi sull’acciaio

Translated by Deepl

Il primo semestre del 2024 per la produzione siderurgica mondiale sarà ricordato per una crescita pari allo 0% rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno. Una prima metà dell’anno caratterizzata da un mercato dall’andamento piuttosto lento, influenzato dagli elevati prezzi dell’energia, dell’inflazione, dai costi e dalle difficoltà della logistica, dall’incertezza economica e da un complesso contesto geopolitico mondiale. Elementi che hanno portato anche a una crisi del manifatturiero, con conseguenze dirette sui consumi di acciaio, rimasti bassi. In questa puntata, proviamo a scattare una fotografia del semestre per la siderurgia e i principali settori end-user attraverso i dati pubblicati dalla World Steel Association, da Eurofer e da Federacciai.

Ad aiutarci nell’analisi, la voce di Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb).

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.





STEEL FOCUS è sponsorizzato da Gruppo Piantoni GAP SPA.