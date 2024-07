ORI Martin: nuovo ERP SAP che fa comunicare 9 stabilimenti

Translated by Deepl

«La nostra strategia non è aumentare i volumi produttivi nei prossimi anni: non è fare più acciaio, ma fare più acciaio integrato. Questo ci porta a essere acquisitori di tante nuove realtà e a investire in nuovi impianti, pur sempre mantenendo come cuore la nostra acciaieria». Così Roberto de Miranda, membro del Comitato esecuvito di ORI Martin, ha spiegato il motivo dell'investimento su un nuovo sistema ERP SAP in Cloud, che è stato implementato dal system integrator Regesta.

La preparazione si è svolta nel 2021 e 2022 e il "go live" è stato nel 2023, contemporaneamente in 9 società del gruppo siderurgico, di cui 4 con impianti produttivi. Il nuovo sistema permette di monitorare e ottimizzare tutti i processi aziendali: vendita e distribuzione, finanza e controllo, produzione e gestione della qualità. È stato anche implementato un "configuratore di prodotto", che permette di governare oltre 1.000 caratteristiche di prodotto.

Con Regesta, dichiara de Miranda in una nota, «abbiamo creato un "configuratore di prodotto" estremamente efficiente ed efficace per raggiungere quello che, a livello strategico, ci eravamo fissati come grande obiettivo: avere tutto il know how aziendale nei sistemi del Gruppo. Proprio perché siamo ormai una multinazionale che opera in diversi mercati e aree geografiche, non possiamo più permetterci di disperdere know how frutto di anni di lavoro».