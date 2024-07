Quale sarà il destino della domanda di acciaio inox e delle materie prime? Come le modifiche alla Salvaguardia influiranno sulle quotazioni? Quando e come sarà possibile far risalire la marginalità? Questi i quesiti con cui il comparto dell’inossidabile, dopo un primo semestre tutt’altro che semplice, si affaccia alla seconda parte dell'anno.

A queste domande si cercherà di dare risposta nel webinar "Inox: benvenuto secondo semestre", organizzato da siderweb per mercoledì 17 luglio dalle ore 11:00 su Zoom.

L’appuntamento con il comparto dell’inox, il terzo nel corso del 2024, si aprirà con un sondaggio (che poi sarà commentato in diretta) dedicato alle prospettive per prezzi, consumi e stock. Arianna Ducoli (Ufficio Studi siderweb) e Achille Fornasini (siderweb e StatLab Università degli Studi di Brescia) si dedicheranno alla stima della domanda di acciaio inossidabile in Europa e all’analisi dell’andamento dei prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti in acciaio inox. Concluderanno l’incontro online le interviste, a cura di Stefano Gennari (siderweb) a Lorenzo Fava (LSI) e Vittorio Boneschi (TrafiTech).

PROGRAMMA:

Prima parte:

Arianna Ducoli (UFFICIO STUDI SIDERWEB)

Inox: la dimensione della domanda

Dinamiche e prospettive dei prezzi delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio inossidabile

Seconda parte:

Stefano Gennari (REDAZIONE SIDERWEB) intervista: