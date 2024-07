Ex Ilva, in vendita Celestri Srl

Translated by Deepl

«Ilva Commerciale Srl in liquidazione, nella sua qualità di socio unico di Celestri Srl, e Celestri Srl invitano a presentare manifestazioni di interesse all’acquisto del ramo d’azienda avente ad oggetto la totalità delle attività operative di Celestri Srl, società attiva nell’ambito della commercializzazione al dettaglio di prodotti siderurgici, con magazzini operativi in Lecco (LC) e Gallarate (VA). Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di vendita dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 1° agosto 2024».

Si apre così l’invito all’invio delle offerte per acquisire un pezzo di storia dell’acciaio italiano, consultabile cliccando qui.

La fondazione della Celestri risale al 1912, anno in cui Benedetto Celestri fonda la Celestri & C. Snc, azienda che ha sempre avuto come caratteristica quella di essere «un centro di diffusione di materiali, a supporto dello sviluppo industriale dell’Italia». Un ruolo che, come specificato nella storia dell’azienda sul suo sito internet, è stato molto importante nel periodo di ricostruzione post-bellica e, in particolar modo, nel periodo del grande balzo produttivo e tecnologico degli anni ’60. Un ruolo che mantenne prima sotto la siderurgia di Stato e poi all’interno del gruppo Ilva. Nel 2012 la società Celestri riceve un riconoscimento dall’Unione degli industriali della provincia di Varese per i 100 anni di lavoro per lo sviluppo del territorio.

A seguito della crisi della capogruppo, è stata decisa la cessione della società, che nel 2022 ha generato un fatturato di 17,5 milioni di euro, con un utile di circa 1,3 milioni di euro. Nel 2023, il giro d'affari è stato di 11,4 milioni di euro, con una perdita di circa 137mila euro.