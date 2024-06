Eurofer: rinnovo della Salvaguardia cruciale per la stabilità del mercato

L'associazione dei produttori accoglie positivamente la proroga, ma avverte: «Serve una soluzione a lungo termine»

«Un passo indispensabile per garantire la stabilità del mercato siderurgico nel contesto dei più alti livelli di penetrazione delle importazioni mai registrati nell'Ue». Così la European Steel Association (Eurofer) ha commentato in una nota l'ufficializzazione della proroga della Salvaguardia Ue sull'acciaio per un altro biennio, ossia fino al 30 giugno 2026.

«Accogliamo con favore l'estensione della Salvaguardia Ue sull'acciaio, poiché la situazione della penetrazione delle importazioni è oggi ancora peggiore rispetto a sei anni fa, quando il processo è stato avviato – ha dichiarato Axel Eggert, direttore generale di Eurofer –. Questa evoluzione problematica è stata alimentata dal peggioramento della capacità in eccesso a livello mondiale, che ora è quattro volte superiore alla domanda di acciaio dell'Ue. L'Europa è diventata il mercato d'esportazione preferito per la capacità in eccesso ad alta intensità di carbonio, mentre ci sforziamo di raggiungere la leadership nella decarbonizzazione».

Poiché secondo Eggert «si tratta di un problema strutturale che rappresenta una minaccia esistenziale per tutte le catene del valore delle tecnologie pulite dell'Ue», serve sviluppare «una soluzione a più lungo termine».

«Chiediamo a tutte le istituzione europee di affrontare con urgenza l'eccesso di capacità nei prossimi mesi», ha concluso il direttore generale dell'associazione.

