Globalsider: 30 anni di crescita costante

Ha tagliato il traguardo dei 30 anni di attività Globalsider srl, l’azienda di Mairano, in provincia di Brescia, specializzata nel taglio e commercio di nastri in acciaio. Per l’occasione, lo svorso venerdì Globalsider ha aperto le proprie porte ai dipendenti, ai collaboratori e alle loro famiglie per una serata di festeggiamenti.

Globalsider ha iniziato la propria attività nel 1994, grazie all’intuizione dei fondatori e attuali soci Gianpiero Putelli, Valter Pasinetti ed Emanuele Morandi (al centro, da sinistra, nell'immagine). L’azienda, nata per la commercializzazione di prodotti siderurgici, si è poi specializzata negli anni nell’attività di taglio di nastri d’acciaio.

Il CEO Valter Pasinetti dichiara: «Il mercato dell’acciaio non sta affrontando una fase brillante, ma la nostra attività si sta dimostrando solida e resiliente. Grazie agli investimenti degli ultimi anni, focalizzati soprattutto sul rinnovamento tecnologico dei nostri asset produttivi e sulla formazione dei nostri collaboratori, guardiamo con molta fiducia agli sviluppi dei prossimi mesi». Al di là della redditività economica, continua il CEO, «abbiamo come obiettivo primario quello di mantenere un’azienda sostenibile e responsabile nei confronti delle persone, del territorio e dell’ambiente».

L’azienda conta oggi 19 dipendenti. Lavora oltre 12mila tonnellate di nastri in acciaio l’anno, servendo più di 200 clienti. Può contare su un magazzino coperto di ampie dimensioni, con uno stock di 5mila tonnellate di materia prima e 5 linee di taglio. La sinergia con le altre aziende del Gruppo Morandi (Morandi Steel e siderweb in primis), importante azionista di Globalsider, permette all’azienda di fornire ulteriori servizi e strumenti alla propria clientela.

Globalsider ha archiviato il 2023 con un fatturato di circa 11 milioni di euro, in calo del 20% rispetto a un 2022 eccezionale per volumi di vendita e redditività, a causa di un andamento negativo del mercato di riferimento, sia in termini di prezzo medio che di marginalità. Nel 2024, l’azienda sta procedendo con volumi in crescita dell’8% rispetto all’anno precedente.

Il business model dell’azienda, che le ha permesso una crescita costante nel corso di questi 30 anni, è fondato sulla velocità di approvvigionamento e sul servizio di pronta consegna, ormai essenziali in un mercato che si muove a velocità sempre più sostenuta e con cambi di direzione repentini e spesso poco prevedibili, e sulla flessibilità, garantendo la possibilità di ordinare anche piccoli lotti. Globalsider, inoltre, è una delle poche aziende del settore di riferimento a disporre del Sistema di Gestione integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza: è certificata ISO:9001, ISO:14001 e ISO:45001, ponendo quindi il rispetto dell’ambiente e la sicurezza del luogo di lavoro quali massimi valori da perseguire.

Oltre agli investimenti in tecnologia e formazione, uno degli aspetti principali su cui l’azienda ha puntato è proprio la sostenibilità. Già oggi, Globalsider utilizza solamente energia rinnovabile per alimentare i propri impianti di lavorazione, grazie a un impianto fotovoltaico che può produrre fino a 150 KW, e a contratti di fornitura di energia verde certificata.