Alla luce dei nuovi flussi degli scambi commerciali e degli ingenti investimenti nelle industrie di base, il Maghreb si candida a essere un’area sempre più importante per il Sud Italia. Uno sviluppo che potrebbe portare quest'area del Paese a essere il collegamento naturale tra Europa e Nordafrica, con le potenzialità di trasformarsi addirittura in un hub di primaria importanza per mettere in comunicazione queste due aree legate dal Mar Mediterraneo.

È nata da questi spunti l’idea del convegno "Acciaio: Sud Italia hub del Mediterraneo" che, partendo dal mercato e dagli investimenti siderurgici, punta ad analizzare le possibilità per le imprese italiane sia sul versante dell’import sia su quello dell’export.

L’incontro, organizzato da siderweb in collaborazione con Sideralba, Gruppo Rapullino, si terrà giovedì 27 giugno alle ore 15:30 a Napoli (Hotel Royal Continental di Via Partenope 38/44, Sala Vesuvio) e si dividerà in due parti.

Nella prima ci saranno due presentazioni a cura di Stefano Ferrari ed Emanuele Norsa (siderweb) sui numeri del commercio tra Italia e Nordafrica e sugli investimenti siderurgici nelle due aree. Seguirà poi una discussione tra Norsa e Alessandro Faroni (Sideralba) su opportunità e rischi del Nordafrica. Nella seconda parte dell’incontro, Francesca Morandi (siderweb) intervisterà Luigi Rapullino (Gruppo Rapullino e Sideralba), Giancarlo Quaranta (Acciaierie d’Italia), alla prima uscita pubblica ufficiale, e Nunzia Petrosino (Condor) sulle prospettive congiunturali e strategiche del mercato dell’acciaio.

PROGRAMMA:

Prima parte:

Stefano Ferrari (RESPONSABILE UFFICIO STUDI SIDERWEB)

Italia-Nordafrica: i numeri dell'acciaio





L’acciaio in Nordafrica: investimenti e sviluppo

Alessandro Faroni (DIRETTORE COMMERCIALE AFRICA SIDERALBA) dialoga con Emanuele Norsa su opportunità e rischi del Nordafrica.

Seconda parte:

Francesca Morandi (CONTENUTI E RELAZIONI ESTERNE SIDERWEB) intervista: