Gozzi confermato presidente di Federacciai fino al 2026

«Sono riconoscente ai siderurgici italiani per questa nuova manifestazione di fiducia. Ci attendono sfide importanti, e il futuro del nostro settore in Italia dipenderà dalla nostra capacità di innovare e migliorare la sostenibilità». Queste le parole con cui Antonio Gozzi ha accolto la conferma alla presidenza di Federacciai per il biennio 2024-2026.

L’elezione, avvenuta oggi durante l'Assemblea della Federazione tenutasi a Milano in forma privata, conferma la designazione ricevuta dal Consiglio generale dell’associazione lo scorso maggio e, di conseguenza, la prosecuzione del mandato assunto due anni fa. In ottica di continuità e nel contesto di una situazione italiana e internazionale particolarmente delicata, l’Assemblea di Federacciai ha ritenuto opportuno dare massima fiducia alla medesima squadra che ha lavorato in modo coeso e collaborativo in questi ultimi anni al fianco del presidente.



«La siderurgia italiana – ha proseguito Gozzi – è un settore manifatturiero ad altissima qualità ed efficienza, che ha raggiunto un livello di decarbonizzazione senza pari nel mondo. L’impegno della squadra di Federacciai sarà quello di migliorare questo primato, portando la siderurgia italiana ad essere campione mondiale di acciaio green. Il nostro impegno si concentrerà anche a livello europeo, dove è evidente un problema di tutela del mercato. Consideriamo di fondamentale importanza, anche alla luce delle recenti elezioni europee, rimettere al centro dell’agenda europea l’industria, e quella dell’acciaio è una delle più strategiche. Federacciai continuerà a collaborare con le istituzioni italiane ed europee per garantire la competitività e la crescita sostenibile del settore».

Ad affiancare Gozzi ci saranno Antonio Beltrame, Mario Caldonazzo, Michele Della Briotta, Giuseppe Lucchini, Federico Pittini e Claudio Riva in qualità di vicepresidenti. Completano la squadra i vicepresidenti Giuseppe Pasini, Antonio Marcegaglia e Michele Amenduni Gresele, quali presidenti delle Associazioni di comparto, e il past president Alessandro Banzato.