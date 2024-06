Breitenfeld Edelstahl: gli obiettivi di OxySteel

Translated by Deepl

ASSAGO (Mi) – L’obiettivo è arrivare a produrre acciaio verde. Per farlo, l’austriaca Breitenfeld Edelstahl sta lavorando al progetto OxySteel, insieme all'Università di Leoben e Messer Austria, per aumentare l'efficienza energetica, arrivando a tagliare il consumo del 6% annuo, e ridurre le emissioni di CO 2 , riducendole di 2.700 tonnellate l’anno. Il sistema combina CCU e ossicombustione.

Ne abbiamo parlato con Florian Schneller, head of R&D e processmanager steelmaking operations, a margine dell’International Forgemasters Meeting 2024.