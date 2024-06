Materie prime e sostenibilità al centro della settimana

Translated by Deepl

Lunedì 10 giugno

L’Istat pubblica i dati sulla produzione industriale ad aprile.

Martedì 11 giugno

A siderweb on air, l’evento online di siderweb a domande e risposte, si discute del presente e del futuro del mercato del rottame in Italia e in Europa. Dalle 11 alle 12, in diretta su zoom parleremo di come la decarbonizzazione sta allargando i confini del mercato di questa materia prima strategica per la crescita dell’acciaio italiano ed europeo e delle prospettive a breve e medio termine. Ospiti in studio Cinzia Vezzosi, presidente di Assofermet, Christine Schuler, trader di Schuler Rohstoff, ed Emanuele Norsa, coordinatore contenuti di siderweb. Sarà possibile porre domande in diretta e già da ora, scrivendo a redazione@siderweb.com. Clicca qui per iscriverti.

L’Istat pubblica il report sulle esportazioni delle regioni italiane aggiornata al primo trimestre 2024.

Mercoledì 12 giugno

Aim organizza il corso, su 4 giornate, sulle “Prove meccaniche”.

La IEA pubblica il report mensile sul mercato del petrolio, con le previsioni fino al 2025 compreso.

Giovedì 13 giugno

“Futuro sostenibile e competitivo della metallurgia delle polveri tradizionale” è il titolo della giornata di studio organizzata da Aim a Maerne (Ve).

L’Emissions trading extra (EXT) organizza l’evento, in presenza a Bruxelles e in streaming, dal titolo “The road ahead for the EU ETS and CBAM after the EU elections”, a partire dale 11:30.

