Sangraf, il rilancio passa per batterie ed elettrodi supersize

NARNI - Si muoberà su due binari il piano di rilancio dello storico polo umbro della grafite. Il plant manager di Sangraf Luigi Nigrelli ha spiegato a siderweb il nuovo progetto da 50 milioni di euro per la produzione di anodi in grafite per le batterie al litio, e i piani di incremento dei prodotti "supersize" per gli elettrodi dedicati alla siderurgia.