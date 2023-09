Corrada compie 90 anni e raddoppia

Translated by Deepl

Nel 2023 ha raddoppiato la propria superficie, con l’area degli stabilimenti produttivi che è passata da 4mila a 8mila metri quadrati, sulla scia della domanda spinta dall’elettrificazione dell’auto. È l’ultimo capitolo della storia di Corrada, che proprio quest’anno compie 90 anni. Un compleanno festeggiato anche a Coiltech, la fiera che si tiene oggi e domani a Pordenone.

L’azienda milanese produce stampi progressivi ad alta precisione per la tranciatura di lamierini magnetici utilizzati nei motori e generatori elettrici ed è controllata al 100% da EuroGroup Laminations, quotato sul mercato Euronext di Borsa Italiana. Tra i suoi clienti figurano ABB, Bosch, Emerson, Miele, Nidec, SEW, Siemens, Vorwerk e WEG; conta 43 brevetti attivi a livello mondiale.

«Nei prossimi anni – commenta in una nota Massimiliano Cadini, direttore generale di Corrada - ci siamo posti importanti obiettivi di crescita, sia in termini di capacità produttiva che di forza lavoro. Il mercato e i clienti, in particolare nel settore automotive, richiedono progetti sempre più complessi, tecnicamente e qualitativamente, per questo e per accompagnare il cliente nelle sfide che vuole raggiungere, è importante che in azienda ci sia un approccio collaborativo e proattivo. Ad oggi siamo una squadra di 90 dipendenti con l’obiettivo di arrivare entro il 2027 a 120 collaboratori (+25%)».

Nel 2022 EuroGroup Laminations ha ottenuto ricavi per 851 milioni di euro e conta 2.800 dipendenti, 7 stabilimenti produttivi in Italia e 5 all'estero (Messico, Stati Uniti, Cina, e Tunisia) e un portafoglio ordini per il segmento EV & AUTOMOTIVE con un valore stimato di circa 6 miliardi di euro.