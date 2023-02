Webinar: il 15 febbraio “Acciaio: i clienti protagonisti”

Anche il 2023 si presenta ricco di sfide. Il PNRR, la svolta green dell’economia europea, la crescente concorrenza internazionale ne sono solo alcuni esempi.

Le industrie che comprano, lavorano e trasformano in prodotti finiti l’acciaio italiano ed europeo si trovano di fronte ad un panorama mutevole con prospettive incerte: come organizzarsi, quindi, per superare gli ostacoli sul cammino della crescita? Se ne parlerà durante il webinar organizzato da siderweb «Acciaio: i clienti protagonisti» che si terrà alle ore 11:00 il 15 febbraio.

Al centro della discussione e dell’analisi ci saranno tre settori chiave per la siderurgia, ovvero le costruzioni, l’automotive e la meccanica, comparti che, sommati, rappresentano circa i due terzi dell’utilizzo europeo di acciaio e che sono cruciali sia per i volumi assorbiti sia per la qualità dell’acciaio richiesto. L’evento, che punterà a far emergere i punti di vista degli utilizzatori, vedrà la partecipazione di Alfredo Mariotti (UCIMU), Massimiliano Musmeci (ANCE) e Gianmarco Giorda (ANFIA), che saranno intervistati da Francesca Morandi (siderweb). In apertura dell’incontro, invece, sarà lasciato spazio a Gianfranco Tosini (siderweb), che illustrerà lo stato di salute e le prospettive dei settori utilizzatori di acciaio in Europa ed in Italia.

PROGRAMMA:

Prima parte:

· Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb)

Analisi dello stato di salute e delle prospettive dei settori utilizzatori

Seconda parte:

Francesca Morandi (Content Manager siderweb) intervista:

· Alfredo Mariotti (Direttore generale UCIMU)

· Massimiliano Musmeci (Direttore generale ANCE)

· Gianmarco Giorda (Direttore generale ANFIA)