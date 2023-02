STEELWEEK: Italia hub europeo dell'energia?

La sfida europea dell’affrancamento dal gas russo ha aperto la possibilità per l’Italia di recitare un ruolo da protagonista nel prossimo futuro. E infatti il premier Giorgia Meloni, nei giorni scorsi in visita ufficiale in Algeria e poi in Libia, ha dichiarato l’intenzione di fare dell’Italia una sorta di hub di distribuzione dell’energia. Questo è davvero possibile? In questa puntata di STEELWEEK esaminiamo fattori facilitanti e ostacoli di questo ambizioso progetto.

Lo facciamo con l’aiuto di Massimiliano Panarari (sociologo e saggista) e Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb).

