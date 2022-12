PANorami: la manovra del governo Meloni

Translated by Deepl

C’è la stretta sul reddito di cittadinanza, c’è la proroga al 31 marzo dello smart working solo per i fragili, ci sono le sanzioni per chi non usa il Pos. In generale, però, le politiche generali della manovra che il governo Meloni si appresta ad approvare rimangono in continuità con l’esecutivo precedente.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.

Nell’immagine: l'intervento di replica dopo la discussione generale Camera dei Deputati, 13/12/2022 - L'aula della Camera durante l'intervento di replica del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Foto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Immagini messe a disposizione con licenza CC-BY-NC-SA 3.0 IT.