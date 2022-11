STEELWEEK: l'utilizzo di acciaio, oggi e domani

L’acciaio è una presenza costante nella nostra quotidianità. Ma quali sono i principali sbocchi della produzione siderurgica?

In questa puntata parliamo dei settori di utilizzo di un materiale che ritroviamo in un numero sempre maggiore di prodotti e di applicazioni per le sue caratteristiche fisiche, chimiche, meccaniche e green.

Lo facciamo anche attraverso le voci, le analisi e i numeri di Alessandro Sciamarelli, director Market Analysis & Economic Studies di Eurofer, e di Stefano Ferrari, responsabile Ufficio Studi di siderweb.

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.