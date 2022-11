Scenari e Tendenze a quota 39

Ultimo appuntamento del 2022 con l’osservatorio congiunturale Scenari e Tendenze. L’appuntamento giunto alla 39a edizione tornerà martedì 15 novembre alle 15 sia in versione digitale che in presenza ospitato dalla Camera di Commercio di Brescia.

Il format dell’evento resta il consueto offrendo chiavi di lettura e spunti di riflessione utili alle scelte aziendali, in una fase storica connotata dall’incertezza e dall’alta volatilità dei mercati.

Il programma prevede:

15:00 Apertura lavori

Roberto Saccone - Presidente Camera di Commercio Brescia

Benedetta Bergomi - Vice Presidente Piccola Industria Confindustria Brescia

15:20 Interdipendenze dei mercati: tassi, valute, materie prime

Achille Fornasini - Università degli Studi di Brescia

15:40 Economia internazionale e domestica: constatazioni e aspettative

Andrea Beretta Zanoni - Università degli Studi di Verona

16:10 L’economia bresciana: attualità e prospettive

Davide Fedreghini - Centro Studi Confindustria Brescia

16:30 Cicli e tendenze dei mercati energetici, plastici, metallurgici e siderurgici

Achille Fornasini - Università degli Studi di Brescia

Stefano Allegri - AB Service

