Corso Energy Procurement & Sustainability Management

La gestione dell’energia, la scelta del mix di fornitura e dei sistemi disponibili per coprirsi dalla volatilità delle quotazioni sono elementi sempre più importanti per la sopravvivenza delle imprese.

Per questo Adybo e SDA Bocconi hanno deciso di organizzare un corso di formazione di alto livello dalle 9 alle 18 del prossimo 18 ottobre.

«La creazione di valore passa anche attraverso la crescita formativa delle aziende e con questo obiettivo investiamo tempo e risorse – spiegano gli organizzatori –. Il corso in oggetto ha questa finalità e senza presunzione vuole trasferire i principali strumenti per governare il corporate procurement e nel dettaglio l’energy procurement. L’acquisto dell’energia elettrica e gas, caratterizzato da dinamiche finanziarie, schiacciato da vincoli sempre più stringenti sia in termini di riduzione dei costi che di sostenibilità ambientale, richiede figure professionali e un management in grado di affrontare queste nuove sfide».

Nel corso della giornata si alterneranno a momenti di networking gli interventi di: Giuseppe Stabilini, Associate Professor of Practice di Procurement & Supply Management e Stefano Pogutz, Professor of Practice di Corporate Sustainability, della SDA Bocconi; oltre a quelli di Gaspare Ferraro e Claudio Enriquez, Managing Partner di Adybo.

L’iscrizione al convegno è gratuita fino ad esaurimento posti, per informazioni dettagliate sul programma e per iscrizioni è disponibile questo link.