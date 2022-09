Conto alla rovescia per FUTURA EXPO

«Questa Expo è un’importante opportunità per valorizzare l’impegno delle tante aziende che stanno operando già per la transizione ecologica, ma anche un’occasione di ispirazione per chi invece si sta avvicinando solo ora al tema, perché già oggi la sostenibilità è praticabile e si conferma come uno dei fattori più importanti di competitività».

Ha riassunto così il presidente della Camera di Commercio di Brescia e Azienda Speciale ProBrixia, Roberto Saccone, la filosofia alla base del progetto FUTURA EXPO, l’evento di sistema fortemente voluto dalla Camera di Commercio di Brescia e ProBrixia, per diffondere la cultura della sostenibilità fra le imprese e la popolazione in programma il 2-3-4 ottobre al Brixia Forum.

«Passare a un modello che coniughi la crescita economica al rispetto dell'ambiente è possibile ma servono cambiamenti decisi e coerenti che a loro volta richiedono impegno, conoscenza ed investimenti oltre che visione, consapevolezza e coraggio -ha aggiunto Saccone-. FUTURA EXPO è questo. Noi tutti siamo chiamati a una grande sfida, quella dello sviluppo sostenibile che non è più solo un valore etico e sociale ma è oggi anche un valore economico. Un traguardo che possiamo raggiungere solo facendo rete: per questo ringrazio chi ha creduto e supportato questo importante progetto, in particolare i main partner A2A, Confindustria Brescia, Fondazione Una e Intesa Sanpaolo, e le istituzioni, il Ministero del Turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regione Lombardia, Provincia e Comune di Brescia»

La cerimonia di apertura è fissata per domenica 2 ottobre, alle 11.30. Presenti il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e presidente della Comunità del Garda Mariastella Gelmini, il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il Presidente della Provincia di Brescia Samuele Alghisi, il Sindaco di Brescia Emilio Del Bono, il Presidente di Unioncamere Andrea Prete e il Presidente della Camera di Commercio di Brescia e ProBrixia Roberto Saccone.

Sono numerosi, inoltre, gli appuntamenti che animeranno la tre giorni il cui programma completo è disponibile a questo link assieme all'elenco degli espositori partecipanti.

Ben 107 gli espositori che occuperanno gli spazi della fiera, mentre gli eventi saranno ospitati in 7 sale conferenze. Si tratta di oltre 100 convegni con più di 400 speaker che approfondiranno ogni aspetto della vita quotidiana declinato in chiave green. Si parlerà di enogastronomia, di arte e cultura, di turismo; ma anche di mobilità e moda sostenibile, economia circolare, cambiamento climatico e crisi idrica, tutela della biodiversità, digitalizzazione, giovani e lavoro.

Ma l’idea di Futura è quella di lasciare un segno concreto, per aumentare l’impatto dell’evento, e della tematica che ne è alla base, Camera di Commercio ha anche dato vita a due progetti paralleli che troveranno in FUTURA EXPO un’occasione formidabile per incontrare la cittadinanza.

Il primo è “Patto per la Sostenibilità – Brescia 2050”, un progetto cher accomuna l’impegno che un nutrito gruppo di imprenditori ha già sottoscritto per definire appropriati interventi e strategie di lungo termine per la decarbonizzazione e l’azzeramento di emissioni, rifiuti e consumi di risorse naturali entro il 2050. A FUTURA EXPO, ogni altro imprenditore che vorrà aggiungersi a questa importante lista potrà farlo, o in un corner appositamente allestito, o tramite il sito dell’evento.

Il secondo invece prende il nome di “Inalberiamoci”. FUTURA EXPO donerà alla città 1.000 alberi a nome delle aziende partecipanti e inviterà l’intera cittadinanza e le aziende del territorio a prendere parte all’iniziativa per incrementare il numero degli alberi. Si tratta di un progetto che vuole incidere in modo diretto e tangibile sul territorio bresciano, un’esortazione per una città concretamente più verde.

La manifestazione è aperta dalle 8.30 alle 19.30, l'ingresso è completamente gratuito, previa iscrizione online.