TenarisDalmine promuove una "salute d'acciaio"

#SaluteDacciaio. Questo l'hashtag della campagna messa in campo da TenarisDalmine per aiutare i propri dipendenti a godere del miglior stato di salute. Non solo attraverso visite mediche periodiche e gratuite riservate ai suoi collaboratori, ma anche con la sensibilizzazione a mettere in atto comportamenti utili a condurre una vita sana.

L'azienda si è attivata con una serie di corsi con personale specializzato nonché con una cartellonistica, una rivista, video su YouTube e post sui social per fornire utili spunti ai propri dipendenti. «Smettere di fumare produce molteplici benefici: già dopo 8 ore di astinenza, frequenza cardiaca e pressione arteriosa tendono ad abbassarsi», spiega ad esempio la dott.ssa Licia Siracusano di Humanitas, l'istituto clinico che ha supervisionato le indicazioni del programma di Tenaris.

Quanto ai check-up periodici, TenarisDalmine ha messo a disposizione di tutti i dipendenti gratuitamente presso le proprie infermerie una serie di esami, tra i quali esami del sangue e delle urine, elettrocardiogramma e molti alti. «La consapevolezza – sottolinea Massimo Mariano, direttore H&S di TenarisDalmine – è la chiave di tutto: una corretta informazione e la conoscenza del proprio stato di salute sono il primo passo per iniziare a migliorare. Comportamenti virtuosi e check-up periodici possono davvero fare la differenza».

La campagna di sensibilizzazione è parte di una campagna globale di Tenaris che, in tutte le sue sedi nel mondo in cui opera, promuove iniziative analoghe a quelle di TenarisDalmine, ovvero esami medici gratuiti per tutti i propri collaboratori, insieme ad un'attività di comunicazione che sviluppi consapevolezza circa il proprio stato fisico e la sua cura.