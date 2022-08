PANorami: una brutta campagna elettorale

Translated by Deepl

La ripresa dopo la pausa agostana si intreccia con una campagna elettorale di cui il Paese non aveva proprio bisogno e che sta seguendo in maniera svogliata. E i problemi congiunturali di si ingigantiscono per l’assenza di una guida sicura.

Questa è una brutta campagna elettorale: poco avvincente, giocata sulla polarizzazione, dove i toni si innalzano e dilagano gli slogan, nell'assenza di proposte per affrontare la difficile situazione economica, a partire dalla nuova impennata del prezzo del gas. Una guerra che Putin ha vinto.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.