Lutto d’acciaio

È stato senza dubbio uno dei grandi siderurgici bresciani, capace di trasformare nel 1961 insieme al fratello Carlo e alle sorelle Rosalia e Domenica una piccola fucina della Valsabbia nata nel 1800 in una grande realtà internazionale quale è oggi la Olifer.

Si è spento nei giorni scorsi a 98 anni Michele Oliva. A darne notizia sono stati proprio i fratelli Carlo e Rosalia, insieme ai numerosi nipoti e pronipoti.

I funerali saranno celebrati nella Parrocchia di San Zenone a Odolo oggi mercoledì 17 agosto alle ore 18:00 partendo dall’abitazione in via Nadrino 42, proseguendo poi per il Cimitero locale.

Alla famiglia le più sentite condoglianze della community di siderweb.